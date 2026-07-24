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رياضة

زروقي يشارك أساسياً في هزيمة تفينتي أمام فرينتسفاروش

الشروق الرياضي
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زروقي يشارك أساسياً في هزيمة تفينتي أمام فرينتسفاروش

شارك الدولي الجزائري راميز زروقي أساسياً مع فريقه تفينتي أنشخيدة الهولندي خلال مواجهته أمام فرينتسفاروش المجري، لحساب تصفيات الدوري الأوروبي، والتي انتهت بخسارة الفريق الهولندي.

وقدم زروقي أداءً مقبولاً في وسط الميدان من حيث افتكاك الكرات وبناء اللعب، غير أن ذلك لم يكن كافياً لتفادي الهزيمة أمام المنافس المجري الذي استغل فرصه بنجاح.وتعقد هذه الخسارة من مهمة تفينتي في التأهل، حيث سيكون زروقي وزملاؤه مطالبين بتدارك النتيجة والظهور بوجوه أفضل خلال مباراة الإياب لحسم بطاقة العبور.

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