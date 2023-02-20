زروقي يعاني من إصابة مقلقة في الخصر

غاب عن فريقه في مباراة البطولة الهولندية

كشف مدرب نادي تفينتي، الهولندي، رون يانس، عن نوعية إصابة الدولي الجزائري، رامز زروقي، الذي غاب عن آخر مواجهة لفريقه في البطولة الهولندية، يوم الأحد الماضي، حيث لم يتنقل مع زملائه إلى ملعب غو أهيد إيغلز.

وأوضح مدرب تفينتي في تصريحات إعلامية أن رامز زروقي يشتكي من إصابة على مستوى الخصر منذ أسابيع، لذلك فضل إراحته لمدة أسبوع، وهو حاليا تحت الرعاية الطبية على أمل أن يتعافى في القريب العاجل للعودة إلى المنافسة مع رفاقه.

وقال رون يانس “رامز كان يلعب بمشاكل في الخضر منذ عدة أسابيع وحالته ليست مطمئنة، ولهذا قررنا تركه للراحة لمدة أسبوع مع أمل أن يتحسن من أجل العودة إلى المنافسة مثل ما كان سابقا”.

ويعتبر”رامز زروقي” من اللاعبين الأكثر استغلالا من قبل المدرب رون يانس في البطولة الهولندية، حيث شارك في 21 مباراة بوقت لعب كبير وصل 1851 دقيقة. وهو ربما الذي أثر عليه وتسبب له في هذه الإصابة، ما جعل الطاقم الفني ينتبه ويقرر إراحته حتى تتحسن أحواله.

ويكون الطاقم الفني الوطني بقيادة الناخب الوطني، جمال بلماضي، يراقب عن كثب وضعية، رامز زروقي، ككل لاعبي المنتخب الوطني، خاصة أنه يعتبر من الكوادر البارزة في منظومة لعب الخضر وتواجده في تربص شهر مارس القادم يعتبر مهما، بالنظر لأهمية المباراتين القادمتين أمام منتخب النيجر لحسم التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، التي تم تأجيلها مثل ما هو معلوم إلى شهر جانفي من السنة المقبلة 2024.