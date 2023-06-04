زروقي يعبر إلى النّهائي ويقترب من التأشيرة الأوروبية

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي وفريقه تفينتي إنشخيده بعد ظهيرة الأحد، لِنهائي مواجهات السدّ في البطولة الهولندية.

وفاز فريق تفينتي إنشخيده بِرُباعية نظيفة على الزّائر نادي هيرنفين، لِحساب إيّاب نصف نهائي مواجهات السدّ.

وكان فريق تفينتي إنشخيده قد فاز أيضا في لقاء الذّهاب بعيدا عن الدّيار، لِكن بِنتيجة (1-2). وهي الحصيلة العامّة التي منحته بطاقة التأهّل.

وخاض متوسّط الميدان رامز زروقي كامل أطوار مواجهة العودة.

وفي المحطّة النّهائية، يلعب زروقي وفريقه تفينتي إنشخيده ضدّ المُتأهّل من مُواجهتَي ناديَي أوتريخت وسبارتا روتردام.

ويلعب زروقي مقابلة الذّهاب بعيدا عن الدّيار الخميس المُقبل، ولقاء الإيّاب داخل القواعد ثلاثة أيّام من بعد.

ويظفر الفائز في الختام، بِتأشيرة خوض منافسة دوري المؤتمر الأوروبي، نسخة 2023-2024.