زروقي يعود إلى تدريبات نادي تفينتي بداية الشهر المقبل

إدارة النادي الهولندي لا تفكر في بيعه

وجه نادي تفينتي الهولندي رسالة خاصة إلى جماهيره يؤكد فيها بقاء النجم الجزائري، رامز زروقي، الموسم المقبل بعد كل الأخبار التي ربطته في الفترة الماضية بالانتقال إلى أحد أندية الدوري الفرنسي، التي كانت عبرت عن إعجابها بإمكانات لاعب الوسط الواعد، وكنا زروقي (23 عاما) شارك في تربص المنتخب الوطني بداية الشهر الجاري، وشارك في مباراتين من أصل ثلاثة لعبها “محاربو الصحراء”، وكان ذلك أمام منتخب مالي وتونس، وترك خلالهما زروقي انطباعا جيّدا وجعل الجزائريين يطمئنون على خط وسط بوجوده رفقة نجم ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر.

وقال المدير العام لنادي تيفينتي الهولندي، بول فاندركران، في تصريح لموقع النادي، تعليقا على بداية التحضيرات للموسم الجديد: “سنقوم بإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد 19 وبعض الفحوصات الطبية الأخرى يومي الخميس والجمعة المقبلين، قبل إجراء أول مران يوم السبت”، وتابع: “بعض اللاعبين الذين أنهوا عطلتهم السنوية باشروا التحضيرات مع المحضر البدني”، قبل أن يبعث برسالة إلى الجماهير يؤكد فيها بقاء النجم الجزائري في الفريق، عندما صرح: “رامز زروقي سيتأخر عن التحضيرات بأسبوع إضافي..لقد منحناه أياما إضافية من الراحة بعد مشاركته في معسكر منتخب بلاده”.

وتضاف هذه التصريحات إلى تلك التي كان أطلقها المدير الرياضي لنادي تفينتي قبل أيام، عندما أكد بأن زروقي ليس معروضا للبيع ومن المبكر جدّا التفكير في ذلك بالنسبة للاعب لعب موسما واحدا فقط مع الفريق الأول، وهذا ردا على اهتمام الأندية الفرنسية بضم خريج أكاديمية نادي أجاكس أمستردام الشهيرة، وكانت جماهير نادي تفينتي تخشى رحيل لاعب الوسط الواعد، بسبب تخوفها من موقف إدارة النادي من العروض المالية المغرية التي وصلتها بخصوص زروقي، على اعتبار أنها بحاجة ماسة للأموال لتدعيم الفريق بصفقات جديدة، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها تفينتي جراء تداعيات جائحة “كوفيد 19”.

جدير بذكره، كان زروقي شارك مع نادي تفينتي في 31 مباراة من أصل 34 في مسابقة الدوري، تمكن خلالها من صناعة هدفين وترك انطباع بامتلاكه لجودة لعب عالية وهامش تطور قد يضعه مع أبرز اللاعبين في القارة العجوز خلال المستقبل القريب.