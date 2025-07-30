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رياضة

زروقي يعود إلى تفينتي

الشروق الرياضي
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زروقي يعود إلى تفينتي
ح.م

عاد اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي، الأربعاء، إلى صفوف فريقه السابق تفنيتي إنشخيده الهولندي.

وأمضى متوسط الميدان زروقي (27 سنة) عقد إعارة لِمدة موسم واحد، ذلك أنه لا يزال يرتبط مع نادي فينورد روتردام الهولندي بِعقدٍ، تنقضي مدته في صيف 2027.

وسيرتدي زروقي القميص رقم “19” لِنادي تفينتي، بعدما كان يحمل رقم “6” في صفوف نادي فينورد.

ويُريد رامز زروقي اللّعب كثيرا، حتى لا يفقد منصبه في صفوف المنتخب الوطني المُقْبِلِ على استحقاقات كبيرة. بعدما تراجع الأداء في صفوف فينورد نسخة 2024-2025.

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