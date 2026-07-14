زروقي يقيّم تقدم مشروع الربط بالألياف البصرية العابرة للصحراء

أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على اجتماع لجنة الربط الخاصة بمشروع الوصلة المحورية ذات الألياف البصرية العابرة للصحراء، خصص لتقييم مدى تقدم تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي وبحث الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة به.

وأوضح بيان للوزارة أن الاجتماع الذي جرى أمس الإثنين عرف مشاركة ممثلي الدول الشريكة في المشروع ومسؤولي الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، حيث شكل محطة لمناقشة سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المشاركة، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع في أفضل الظروف.

وأكد زروقي أن مشروع الوصلة المحورية ذات الألياف البصرية العابرة للصحراء يعد من أبرز مشاريع الربط البيني الرقمي في القارة الإفريقية، بالنظر إلى ما يوفره من بنية تحتية حديثة تساهم في تحسين خدمات الاتصالات وتعزيز تدفق البيانات بين الدول المعنية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرافق مسار التحول الرقمي في المنطقة.

وأضاف الوزير أن المشروع يجسد روح التعاون والتضامن بين الدول الإفريقية، ويعكس الإرادة المشتركة لبناء فضاء رقمي متكامل يساهم في تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز الاندماج الإقليمي.

وجدد زروقي التزام الجزائر بمواصلة دعم المبادرات الرامية إلى تطوير البنى التحتية الرقمية وتعزيز الشراكة الإفريقية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لضمان استكمال مختلف مراحل المشروع وتعظيم مساهمته في تعزيز الترابط الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.