زروقي يكشف سّر عودته السريعة إلى نادي تفينتي الهولندي

شارك لمدة 15 دقيقة السبت الماضي في الدوري

لم يتأخر الدولي الجزائري، رامز زروقي، نجم نادي تفينتي الهولندي، في العودة إلى المنافسة مع فريقه في الدوري الهولندي، بعد أقل من 48 ساعة فقط من خروجه رفقة المنتخب الوطني من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون، في واحدة من أسوإ مشاركات “محاربي الصحراء” في كأس إفريقيا للأمم، الذين فشلوا هذه المرة في الاحتفاظ باللقب الذي توجوا به صيف عام 2019 بمصر.

وكان رامز زروقي اكتفى بالمشاركة في مباراة واحدة فقط خلال كأس أمم إفريقيا، وذلك أمام منتخب كوت ديفوار في الجولة الأخيرة من الدور الأول، بعد أن غاب عن مباراتي سيراليون وغينيا الاستوائية بداعي إصابته بفيروس كورونا، وكان نجم نادي تفينتي أحسن لاعبي “الخضر” أمام منتخب الفيلة، كما برز بصورته بعد نهاية المباراة إقصاء الجزائر عندما ذرف الدموع، ما جعله يحظى بتعاطف واسع من طرف الجماهير.

إلى ذلك، شارك رامز زروقي، السبت الماضي، بديلا لمدة 15 دقيقة في لقاء فريقه أمام نادي فيليم لحساب الجولة الـ20 من الدوري الهولندي، الذي انتهى بفوز زملاء الدولي الجزائري بهدف دون رد، ما سمح لهم بالارتقاء إلى المركز الرابع في الدوري برصيد 36 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن المتصدر أجاكس أمستردام، ليؤكد نادي تفينتي طموحاته الكبيرة هذا الموسم، وأكد زروقي في تصريحات لوسائل الإعلام بعد نهاية المباراة بأنه هو من أصر على اللعب، رغم أنه وصل صباح الجمعة الماضي إلى هولندا قادما من الكاميرون، وبعد اتفاق مع المدرب رون يانس، الذي كان تحدث معه هاتفيا مباشرة بعد إقصاء الجزائر وطلب منه العودة سريعا، وقال زروقي: “كنت مصرا على اللعب والمدرب كذلك، لأنه أراد منحي وقتا للعب”، في رغبة منه لاستعادة جاهزيته البدنية بع تعافيه من فيروس كورونا.

يجدر الذكر، ان رامز زروقي يعد لاعبا أساسيا بامتياز في نادي تفينتي الهولندي منذ بداية الموسم الجاري، حيث لعب كل المباريات في التشكيلة الأساسية، ولم يتغيب سوى عن مباراة واحدة بسبب مشاركته في كأس أمم إفريقيا، قبل أن يعود للعب ساعات فقط بعد عودته من الكاميرون، ما يؤكد مكانته الكبيرة في صفوف النادي الهولندي.