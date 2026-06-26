زروقي يلتقي متعاملي الهاتف النقال وسلطة ضبط البريد

ترأس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اجتماعا تنسيقيا مع متعاملي الهاتف النقال وسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، لمتابعة جودة الخدمات وضمان استقرار الشبكات خلال موسم الصيف.

وأفاد بيان للوزارة أن الوزير زروقي أشاد خلال الاجتماع بالجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمة, والتي ساهمت في تقدم الجزائر إلى المرتبة 64 عالميا في تصنيف الإنترنت النقال, فيما التحقت مدينة الجزائر بقائمة أفضل 50 مدينة عالميا من حيث الأداء والتدفق.

ودعا الوزير إلى “مضاعفة المجهودات من أجل الارتقاء بجودة الخدمة بكل ربوع الوطن وتعزيز اليقظة التشغيلية والتنسيق التقني بين مختلف الفاعلين”, كما أمر بـ”تجميد عمليات الصيانة والتحديثات من 25 يونيو إلى 5 يوليو, تزامنا مع الاستحقاق الانتخابي”.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف, من خلال “نشر وتدعيم أكثر من 300 موقع لمتعاملي الهاتف النقال عبر 14 ولاية ساحلية, بهدف تحسين التغطية واستيعاب الارتفاع المتوقع للولوج إلى شبكة الاتصالات والبيانات خلال موسم الاصطياف”.

من جهة أخرى, أكد الوزير “مواصلة تنفيذ برامج التغطية بالخدمة الشاملة, عبر استكمال برنامج تغطية 1400 منطقة سكنية والتحضير لإطلاق برنامج جديد يشمل 3000 منطقة إضافية خلال السداسي الثاني من سنة 2026, بما يساهم في تقليص الفوارق الرقمية وتعزيز التغطية بالمناطق ضعيفة الولوج”.

كما حث سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية على “مواصلة المجهودات في متابعة وتقييم جودة الخدمة, بما يسمو إلى تطلعات المواطنين”.