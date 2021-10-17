زروقي يواصل التأكيد مع “تفينتي” ويحظى بثقة مدربه 

الهولنديون يؤكدون بأنه النجم الأول للفريق حاليا

عاد الدولي الجزائري، رامز زروقي، نجم نادي تفينتي الهولندي إلى أجواء المنافسة مع فريقه، عندما واجه نادي فيلام، السبت، لحساب الأسبوع التاسع من الدوري الهولندي، بعد أن أنهى التزاماته مع المنتخب الجزائري ومشاركته في مباراة النيجر المزدوجة يومي 8 و12 أكتوبر الماضي في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وشارك زروقي منذ بداية الموسم أساسيا في ثماني مباريات كاملة، ويعد النجم الجزائري أحد أبرز الأوراق الرابحة لمدرب نادي تفينيتي الهولندي، رون يانس، استمرارا لما قدمه منذ بداية الموسم الماضي عندما افتك مكانة أساسية في النادي وتحّول إلى لاعب دولي في منتخب الجزائر، ما ساهم في تغيير تصنيفه داخل النادي الهولندي، وقال موقع “توبانتيا” الهولندي في تقرير له عن نادي تفينتي إن المدرب، رون يانس، سيكون في وضعية صعبة عند عودة الدولي التشيكي، ميكاييل ساديلاك، لاعب الوسط صاحب الخبرة الكبيرة ونجم نادي إيندهوفن الهولندي، من منطلق أنه سيكون مطالبا بالتفريط في أحد نجمي خط وسطه الحاليين، الجزائري رامز زروقي، والهولندي ووت براما.

نفس المصدر أكد بأن مدرب تفينتي سيلجأ إلى التفريط في الهولندي بروما (35 سنة) رغم خبرته الكبيرة مقارنة بالنجم الجزائري، رامز زروقي (23 سنة)، على اعتبار أن الأخير أظهر إمكانات كبيرة منذ بداية الموسم وكسب خبرة أكبر بفضل مبارياته مع المنتخب الجزائري، ترشحه للبقاء أساسيا لفترة أطول هذا الموسم.

يجدر الذكر، أن استدعاء زروقي إلى المنتخب الوطني ومشاركته أساسيا في المواجهات الماضية، رفع من ثقته وزاد من خبرته بفضل الثقة الكبيرة، التي يضعها فيه جمال بلماضي، وباعتراف مدرب نادي تفينتي الهولندي، الذي أكد في تصريحات سابقة بأن رامز زروقي تغيّر نحو الأفضل منذ انضمامه إلى المنتخب الجزائري.