زروقي يواصل حصد الإشادة والإعجاب في هولندا

مطالب بتحسين أدواره الهجومية

يواصل الدولي الجزائري، رامز زروقي، نجم نادي تفينتي الهولندي تألقه اللافت مع فريقه منذ بداية الموسم الجاري في الدوري الهولندي، وهو الذي يعد لاعبا أساسيا بامتياز يصعب التخلي عن خدماته، بعد أن تمكن من تطوير مستوياته منذ الموسم الماضي عندما منحت له فرصة اللعب لأول مرة مع الفريق الأول.

وشارك زروقي أساسيا في لقاء تفينتي وغرونيغين، الجمعة الماضي، في الأسبوع الثامن من الدوري الهولندي، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 86 من المباراة، وساهم كالعادة في عودة فريقه بنتيجة إيجابية، حيث تعادل تفينتي بهدف لمثله، في وقت أكد فيه لاعب الوسط الجزائري أنه بات قطعة أساسية في تشكيلة المدرب، يان روس، بحكم مشاركته أساسيا في 8 مباريات من أصل ثماني مباريات في الدوري الهولندي.

إلى ذلك، أشاد المدرب السابق لنادي تفينتي الهولندي، يان فان ستا، بالنجم الجزائري، رامز زروقي، وقال في تصريحات لقناة “أر تي في أووست” الهولندية: “زروقي يقدم مباريات جيّدة منذ بداية الموسم..الجميع يعرف بأنه يتفوق في عملية استرجاع الكرة وقطع هجمات المنافسين”، قبل أن يوجه نصيحة للاعب الصاعد (23 سنة): “عليه ألا يكتفي باسترجاع الكرات والقيام بالأدوار الدفاعية”، وتابع: “لقد رأيتم الهدف الرائع الذي سجله أمام هيرنفين قبل أن تلغيه تقنية الفار، عليه أن يصعد أكثر للهجوم ويتواجد في المنطقة التي يكون أكثر خطورة”، وأردف: “لديه مهارات عالية ونظرة جيّدة للعب وعليه استغلال كل ذلك في الجانب الهجومي”، قبل أن يؤكد: “بحكم تجربتي أرى بأن زروقي أكثر من مجرد لاعب وسط يربط بين خطي الدفاع والهجوم..لديه القدرة للقيام بالأدوار الهجومية”.

يجدر الذكر، أن زروقي سيكون أول الواصلين إلى تربص المنتخب الوطني بسيدي موسى، اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة النيجر المزدوجة في تصفيات كأس العالم 2022، وهو الذي أصبح قطعة أساسية في وسط ميدان “الخضر” لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة.