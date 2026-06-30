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زطشي وعمارة وزفيزف ومن معهم أمام القضاء في 21 جويلية.. القطب الاقتصادي والمالي يقرر
الجزائر
رفض الافراج عن المتهمين في فساد "الفاف"

زطشي وعمارة وزفيزف ومن معهم أمام القضاء في 21 جويلية.. القطب الاقتصادي والمالي يقرر

نوارة باشوش
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زطشي وعمارة وزفيزف ومن معهم أمام القضاء في 21 جويلية.. القطب الاقتصادي والمالي يقرر

قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، تأجيل إلى تاريخ 21 جويلية محاكمة الفساد الذي طال الإتحادية الجزائرية ” الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ” المتابع فيه الرؤساء الثلاثة السابقين لـ ” الفاف” ويتعلق الأمر بكل من شرف الدين عمارة، خير الدين زطشي الموقوف وجهيد زفيزف وعدد من المسؤولين السابقين في المكتب الفيدرالي السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” المتواجدين حاليا رهن الحبس المؤقت.

وبالمقابل فقد رفضت قاضي الفرع الثاني لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي . طلبات الافراج عن المتهمين المقدمة من طرف هيئة الدفاع.

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