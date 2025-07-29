زعلاني: الردّ الإداري على 90 بالمائة من مراسلات المواطنين

أعلن عن برمجة نزول "المجلس" إلى مختلف الولايات

عقد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، الثلاثاء بالبليدة، لقاء مع ممثلي المجتمع المدني والجمعيات، حيث استمع إلى مختلف الانشغالات التي طرحوها.

وأوضح زعلاني بالمناسبة، أن “نحو 90 بالمائة من مراسلات المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تخص انشغالات ومشاكل المواطنين تحظى بالرد من قبل المؤسسات والإدارات العمومية، سواء بحل هذه الانشغالات أو بتوجيه المواطنين نحو المصالح المختصة”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن المجلس يعمل ضمن “رؤية متكاملة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، سعيا لتحقيق بيئة مستدامة تضمن حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية”، مبرزا أن من أهم الأهداف التي يعمل على تحقيقها “نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر جميع ولايات الوطن”.

وأضاف أنه تم برمجة “سلسلة من الزيارات إلى مختلف ولايات الوطن للتعريف بمهام المجلس ونشر ثقافة حقوق الإنسان، خاصة بالمناطق النائية”.

للإشارة، فقد سمح هذا اللقاء لممثلي المجتمع المدني وكذا الجمعيات الناشطة في مختلف المجالات بطرح انشغالاتهم واستفساراتهم التي تمحورت أساسا حول تحسين الإطار المعيشي للمواطن ونشاط الجمعيات.