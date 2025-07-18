زعلاني يستعرض مع السفير الإيراني بالجزائر تجارب البلدين في حماية حقوق الإنسان

استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى الجزائر، محمد رضا بابائي، حيث استعرض الطرفان تجارب البلدين في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان.

ووفقا لما أفاد المجلس في بيان اليوم الجمعة، 18 جويلية فـ”في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان”، استقبل عبد المجيد زعلاني، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى الجزائر أمس الخميس بمقر المجلس، حيث تميز اللقاء “بتبادل معمق حول تجارب البلدين في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان”.

كما ذكر زعلاني بأن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحمل في تمثيله مختلف أطياف المجتمع مع احترام مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، ويتوخى الحياد والاستقلالية التامة في عمله، سواء في رصد الانتهاكات أو في تقديم التوصيات”.

وفي حديثه عن السياق الدولي، أكد زعلاني أن “قضية حقوق الإنسان يجب أن تصان وتضمن دوما، بما في ذلك خلال النزاعات مهما كانت”.

ملفتا أن “وضع حقوق الإنسان وفق ما أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، كإطار أخلاقي وقانوني لتفادي الويلات والانتهاكات الجسيمة، وكذلك باقي الصكوك ذات الصلة، قد صار يشهد حاليا اختلالات وضبابية وازدواجية في تطبيق المعايير بل وتهميشا لهذه الحقوق في العديد من النزاعات في العالم”.

أما سفير جمهورية إيران الإسلامية فعبر عن “اهتمامه بتجربة الجزائر، مستفسرا عن التقارير السنوية الشاملة التي ترصد وضعية حقوق الانسان التي يرفعها المجلس إلى السيد رئيس الجمهورية وكذلك عن تلك التي تصدر عنه في شكل تقارير ومطبوعات موضوعاتية خاصة، ومطويات ومنشورات ذات الصلة”.

السفير الإيراني بالجزائر، وبعد أن أشار إلى “أهمية الاطلاع على آليات العمل والتقييم التي تعتمدها الجزائر”، قدم لمحة عن ديوان حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وهي مؤسسة حقوق الإنسان النظيرة في إيران، حيث أبرز تشكيلتها وآلية اشتغالها.

السفير الإيراني أكد كذلك أنه “باستشهاد أطفال غزة، استشهدت القيم التي قامت عليها حقوق الإنسان”، معتبرا أن “نفس المصير لحق الدبلوماسية التي صارت تضرب في العمق”.