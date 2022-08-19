زعلان أمام المحكمة بتاريخ 11 سبتمبر المقبل!

سيمثل وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان، بتاريخ 11 سبتمبر المقبل، أمام الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، بصفته والي ولاية وهران سابقا رفقة برلماني سابق وعدد من المتهمين الآخرين، بعدما تمت متابعتهم في قضايا فساد تتعلق ببيع قطع أرضية وعقارات على مستوى عدة بلديات بولاية وهران بطريقة غير قانونية.

وسيتابع زعلان ومن معه حول تفاصيل منح قرارات الاستفادة لصالح شخصيات وأبناء إطارات بالدولة عن طريق البيع عبر وكالة التسيير الحضري والعقاري لولاية وهران بأسعار رمزية، مع الاستفادة من قطع أرضية بمنطقتي السانية وبئر الجير، من خلال تقديم طلب مباشر لدى مدير الوكالة “م.م” دون إبرام صفقات البيع من خلال عروض وإعلانات تطرحها الوكالة بالجرائد العمومية حسب ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، ووجهت للمتهمين تهم فساد تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة للغير.

وللإشارة فقد سبق أن أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، حكما يقضي بالبراءة لصالح وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، فيما أدين المدعو “مير محمد بن عمر الصغير” برلماني سابق و”ق.حبيب” رئيس سابق لبلدية السانية بعقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة .