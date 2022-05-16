زعيم كوريا الشمالية “غاضب” من مسؤوليه بسبب كورونا

قالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية إنّ الزعيم كيم جونغ-أون، وبّخ مسؤولي البلاد “لفشلهم في توصيل الأدوية للشعب في الوقت المناسب، منذ تفشي وباء كورونا”.

وعقد المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم في بيونغ يانغ، اجتماعا طارئا، لمناقشة إجراءات السيطرة على الأوبئة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية.

وفي خلال الاجتماع، أعرب كيم عن “عدم رضاه على غياب الأدوية في الصيدليات. على الرغم من أن المكتب السياسي أصدر أمرا طارئًا للإفراج الفوري عن الأدوية الاحتياطية”.

وقالت الوكالة إن كيم أصدر بعد ذلك “أمرا لتحقيق الاستقرار الفوري لإمدادات الأدوية في مدينة بيونغ يانغ، من خلال الاستعانة بالجيش”.

كما انتقد جونغ-أون بشدّة “مجلس الوزراء وقطاع الصحة العامة في البلاد، على سلوك العاملين فيها غير المسؤول في العمل”. وقال كيم إن المسؤولين “لم يشمّروا عن سواعدهم لخدمة الشعب”.