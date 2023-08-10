زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى الاستعداد للحرب

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى الاستعداد لحرب محتملة بطريقة “هجومية”، وهذا حسب ما تداولته وسائل إعلامية نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية.

نفس المصادر ذكرت اليوم الخميس 10 أوت، أيضا أن كيم جونغ أون أقال رئيس هيئة الأركان بارك سو-إيل وعوضه بـ ري يونغ-غيل.

وجاء هذا أثناء ترؤس كيم جونغ أون الاجتماع الموسع للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم فى كوريا الشمالية فى اليوم السابق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية. وكانت هذه الاجتماعات تعقد في السابق على التوالي في فيفري ومارس وأفريل.

وقد أتى هذا الإعلان في الوقت الذي تخطط فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لبدء مناورات عسكرية مشتركة في هذا الشهر. كذلك بعد زيارة وصفت بالنادرة قام بها وفد عسكري روسي بقيادة وزير الدفاع سيرغي شويغو الشهر الماضي.

وكالة الأنباء المركزية الكورية قالت “إنه لخص وحلل الوضع الحالي لشبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة لها بعمق وتوصل إلى نتيجة مهمة بشأن زيادة الاستعدادات الحربية للجيش الشعبي الكوري الشمالي بطريقة هجومية”.

كما أكد الزعيم الكوري الشمالي صاحب 39 سنة، على أهمية وجود “جيش قوي” وذلك من أجل تنفيذ الاستراتيجية العسكرية للجنة المركزية للحزب. كما دعا أيضا إلى “تأمين وسائل هجومية أكثر قوة لتنفيذ مهمة ردع الحرب” و”تكثيف العمل لنشرها في وحدات العمل العسكرية بطريقة متنقلة”.

زعيم كوريا الشمالية أشار أيضا أن “القوات المعادية أصبحت غير متخفية أكثر من أي وقت مضى في مواجهتها العسكرية المتهورة”، مما أجبر كوريا الشمالية على أن تكون مجهزة بـ “استعداد عسكري مثالي للحرب”.