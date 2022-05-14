زغبة أفضل حارس في الدوري السعودي متفوقا على مبولحي

ينتظر فرصته مع "الخضر" وجمال بلماضي

يواصل الحارس الدولي الجزائري، مصطفى زغبة، نجم نادي ضمك السعودي تقديم مستويات كبيرة في الدوري السعودي الممتاز هذا الموسم، حسب المتابعين والمحللين، مصنفين إيّاه كأفضل حارس لحد الآن بلغة الأرقام والمستويات المقدمة لحد الساعة، في وقت لم يحصل فيه على أي فرصة مع المنتخب الوطني.

وتواجد مصطفى زغبة على فترات متقطعة مع “الخضر” منذ تولي جمال بلماضي تدريبه صيف عام 2018، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية لحد الآن، واكتفى بالمشاركة في مباراة ودية شهر ديسمبر عام 2018 أمام منتخب قطر بالدوحة، والتي انتهت بفوز “الخضر” بهدف دون رد (0ـ1)، ويعتبر زغبة الحارس رقم واحد هذا الموسم في الدوري السعودي الممتاز بلغة الأرقام، حيث نشرت منصة “إحصائيات كرة القدم” على “تويتر” رقما مميزا للحارس الجزائري، الذي احتل صدارة الحراس الأكثر تصدّيا للتسديدات في الدوري السعودي بـ94 تصديا في 22 مباراة، متفوّقا على كبار حراس الدوري الأجانب، وفي مقدمتهم الحارس الأساسي للمنتخب الوطني والاتفاق، وهاب رايس مبولحي.

وحلّ وهاب رايس مبولحي في المركز السابع في هذا التصنيف، بـ63 تصديا خلال 22 مباراة، بعيدا عن زغبة بـ31 تصديا كاملا، وهو رقم يبرز التفوّق الواضح لحارس نادي وفاق سطيف السابق، لكن دون أن يكفل له هذا التفوّق الحصول على فرصة مع “محاربي الصحراء”، وهو الذي تواجد على دكة البدلاء في فاصلة المونديال المزدوجة أمام الكاميرون شهر مارس الماضي.

إلى ذلك، لم يقتصر تفوّق مصطفى زغبة على جميع حراس الدوري السعودي في هذه الإحصائية، بل تصدر المركز الأول كأعلى حارس تقييما، حسب موقع “سبورت 360” في نسخته السعودية، بدرجة 7.27 درجة من عشرة، متقدما على حارس الفيحاء، الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، وحارس الفيضلي، السعودي مصطفى ملائكة، وحارس الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي، ويتوقع الكثير من المحللين أن يحصل مصطفى زغبة على فرصته في المنتخب الوطني، ويخطف منصب الحارس الأساسي من وهاب رايس مبولحي، الذي يسيطر على هذا المنصب منذ كأس العالم 2010، خاصة بعد إقصاء الجزائر من التأهل إلى كأس العالم 2022، وحاجة “الخضر” إلى ضّخ دماء جديدة.

ورغم تقدم زغبة في السن نسبيا (31 سنة) إلاّ أن المحللين يؤكدون بأنه يستحق التفاتة قوية من جمال بلماضي، خاصة في ظل تراجع مستويات مبولحي الذي بقي حارس “الخضر”الأول لمدة 12 سنة، شارك خلالها في 89 مباراة دولية، وتوج خلال تلك الفترة بكأس أمم إفريقيا 2019 وكأس العرب 2021، وشارك مرتين في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا و2014 بالبرازيل (تأهل إلى الدور الثاني خلال مونديال البرازيل).