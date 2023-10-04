زغبة وشافعي في تشكيلة الأسبوع بدوري “روشين”

فيما لقي رياض محرز دعم الإعلام السعودي

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، التشكيلة المثالية الخاصة بالجولة الثامنة، التي تواجد ضمنها اسما مصطفى زغبة وفاروق شافعي، بعد المستوى الذي قدمه الثنائي في اللقاء الأخير، الذي شهد فوز نادي ضمك، في على حساب فريق الخليج، بثنائية نظيفة.

يذكر أن فاروق شافعي، ساهم في فوز فريقه أمام الخليج، بتسجيله لهدف، فيما أنقذ زغبة مرماه من عدة أهداف في هذا اللقاء.

كما حظي الدولي الجزائري ولاعب نادي الأهلي رياض محرز، بدعم معنوي من طرف وسائل إعلام سعودية، حيث كتب الإعلامي السعودي مصطفى الشيخي، رئيس تحرير موقع هاتريك السعودي عبر منصة X: ”فخر العرب القيمة الفنية الأعظم في دورينا الجزائري رياض محرز أكثر لاعب في العالم صناعة للأهداف في عام 2023 بواقع 17 بالتساوي مع برونو فيرنانديز ومحمد صلاح”.

وأضاف الإعلامي السعودي متسائلا: “كيف لو يتواجد مهاجم صندوق يترجم مجهود محرز بالأهداف، لكنا رأينا أعظم صانع لعب في العالم وبعيد عن أقرب منافس له”.

يذكر، أن رياض محرز، كان قد تعرض لانتقادات لاذعة من طرف لاعب الأهلي السابق حسين عمر سليماني، رغم أن محرز شارك هذا الموسم في 8 لقاءات، ويملك 7 مساهمات تهديفية هذا الموسم، بـ 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة.