زغبة يضيّع رسميا “كان” كوت ديفوار.. ومبولحي جديد تربص ديسمبر

ودية تونس في جوان كانت الأخيرة بالنسبة إليه كأساسي

قالت مصادر موثوقة لـ”الشروق”، إن حارس المنتخب الوطني ونادي ضمك السعودي، مصطفى زغبة، سيسقط رسميا من القائمة النهائية للمنتخب الوطني المعنية بنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، التي ستجرى مطلع العام الجديد في كوت ديفوار، وذلك بسبب غيابه عن المشاركة مع ناديه السعودي في المنافسة المحلية بتضييعه لخمس مباريات رسمية على التوالي، ومن ثمة غيابه عن الفريق لمدة 40 يوما، التي كانت آخرها في إطار البطولة المحلية ضدّ نادي إتحاد جدة، لتكون بذلك ثالث مباراة يغيب عنها زغبة منذ عودته إلى السعودية، عقب المشاركة في التربص الأخير الذي سبق مباراتي الصومال والموزمبيق مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2026.

يشار إلى أنّ مواجهة نادي ضمك والخليج، لحساب كأس الملك التي لعبت يوم 30 أكتوبر الفارط كانت الأخيرة بالنسبة للحارس زغبة، الذي سيغيب بنسبة كبيرة عن “الكان”، استنادا إلى شروط بلماضي الخاصة بإلحاق أي لاعب بالمنتخب، حيث يركز على المشاركة بانتظام مع النادي الذي يدافع عن ألوانه.

يحدث هذا، في الوقت الذي سيستقرّ المدرب بلماضي على الثلاثي رايس وهاب مبولحي الذي استعاد مكانته الأساسية مع ناديه شباب بلوزداد، حيث ساهم بشكل كبير في التعادل الذي عاد به أشبال البرازيلي ماركوس باكيتا أمام الأهلي المصري في الإسكندرية، في إطار رابطة أبطال إفريقيا، فضلا عن استعادة الثقة بنفسه بعد ما فقدها مع المدرب السابق البلجيكي سفين فندنبروك، علما أن مبولحي كان قد استعاد مكانته الأساسية في التشكيلة البلوزدادية بعد ما غاب عن مواجهتي يونغ أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

كذلك الأمر، بالنسبة لحارس اتحاد العاصمة أسامة بن بوط الذي يلعب بانتظام مع فريقه سواء في البطولة المحلية أم حتى في كأس الاتحاد الإفريقي، خصوصا وأنه ساهم بقسط كبير في الفوز الذي عاد به الاتحاد من جنوب إفريقيا أمام سوبر سبورت يونايتيد المحلي بثنائية نظيفة.

جدير ذكره، أن الحارس مصطفى زغبة، كان يشكو قبل شهر من إصابة عشية مواجهتي المنتخب الوطني أمام الصومال والموزمبيق في تصفيات كأس العالم 2026، الأمر الذي جعل بلماضي يغامر ويخوض اللقاءين بحارسين فقط ويتعلّق الأمر بالثنائي بن بوط وماندريا، علما أن بلماضي كان قد أشرك زغبة في اللقاء الودي أمام تونس شهر جوان الفارط على ملعب 19 ماي 1956 في عنابة كأساسي.