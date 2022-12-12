زغدار: الجزائر أصبحت جذابة للإستثمارات العربية

أكد وزير الصناعة أحمد زعدار، الإثنين، على أن الجزائر أصبحت جذابة للإستثمارات العربية في كل القطاعات.

وخلال عرضه لحصيلة القطاع لسنة 2022 له أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني قال زغدار إن المنطقة العربية أصبحت تمثل حاليا أهم شريك للجزائر في مجال الإستثمار.

واعتبر الوزير أن التوافد الكبير للشركات القابضة العربية في هذا المجال وفي كل القطاعات هو دلالة أن الجزائر أصبحت جذابة للإستثمارات العربية.

من جهة أخرى، كشف وزير الصناعة عن استرجاع أكثر من 2308 هكتار من العقار غير المستغل على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط.

وحول رفع العراقيل عن المشاريع الإستثمارية المستكملة الإنجاز والتي لم تدخل حيز الإستغلال، أعلن الوزير رفع القيود عن 863 مشروع استثماري أي ما يفوق 94 بالمئة.