-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

زغدار: الجزائر أصبحت جذابة للإستثمارات العربية

إيمان بوخاتم
  • 244
  • 0
زغدار: الجزائر أصبحت جذابة للإستثمارات العربية
ح.م
زغدار خلال عرضه لحصيلة القطاع

أكد وزير الصناعة أحمد زعدار، الإثنين، على أن الجزائر أصبحت جذابة للإستثمارات العربية في كل القطاعات.

وخلال عرضه لحصيلة القطاع لسنة 2022 له أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني قال زغدار إن المنطقة العربية أصبحت تمثل حاليا أهم شريك للجزائر  في مجال الإستثمار.

واعتبر الوزير أن التوافد الكبير للشركات القابضة العربية في هذا المجال وفي كل القطاعات هو دلالة أن الجزائر أصبحت جذابة للإستثمارات العربية.

من جهة أخرى، كشف وزير الصناعة عن استرجاع أكثر من 2308 هكتار من العقار غير المستغل على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط.

وحول رفع العراقيل عن المشاريع الإستثمارية المستكملة الإنجاز والتي لم تدخل حيز الإستغلال، أعلن الوزير رفع القيود عن 863 مشروع استثماري أي ما يفوق 94 بالمئة.

مقالات ذات صلة
العالم العربي!

العالم العربي!

تنصيب مدير عام جديد لشركة النقل بالسكك الحديدية

تنصيب مدير عام جديد لشركة النقل بالسكك الحديدية

“الشروق” ترافق إحصاء سلالة كباش أولاد جلال العالمية

“الشروق” ترافق إحصاء سلالة كباش أولاد جلال العالمية

مديرية التربية بقالمة تحذر من مسحوق “أميلا”

مديرية التربية بقالمة تحذر من مسحوق “أميلا”

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 09 ديسمبر 2022

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 09 ديسمبر 2022

هذا ترتيب الجزائر إفريقيا من حيث احتياطي النفط والغاز

هذا ترتيب الجزائر إفريقيا من حيث احتياطي النفط والغاز

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد