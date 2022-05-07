زغدار: الجزائر مطالبة بالتوجه نحو الاستثمار في الهيدروجين

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن التحولات التي يشهدها العالم في مجال الطاقة تفرض على الجزائر التوجه نحو الاستثمار في الهيدروجين الذي تمتلك فيه إمكانيات كبيرة.

وأكد زغدار, السبت، في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم ال 26 للطاقة, أنه بالنظر للتغيرات التي يعرفها المشهد الطاقوي العالمي فإن الجزائر باتت مطالبة بالاهتمام أكثر بالاستثمار في استغلال الإمكانيات التي تزخر بها, بما في ذلك الهيدروجين الأخضر.

وأضاف الوزير أنه يتعين, في هذا الإطار, وضع خطة عمل على المدى القصير والطويل بالتنسيق مع الشركات المختصة ومختلف الفاعلين بما فيهم المجتمع المدني, لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقات الجديدة والشعب الصناعية المتصلة بها, معتبرا بأن “العمل الجماعي ضروري لتحقيق انتقال طاقوي ناجع”.

واعتبر بأن الجزائر تحوز كل المقومات لتطوير الهيدروجين الذي سيمكنها من أن تصبح فاعلا طاقويا عالميا, ويساعدها على تحقيق أهداف في مجال الانتقال الطاقوي والحد من التغيرات المناخية.

كما أن تطوير الهيدروجين سيعزز نمو عدة فروع من الصناعات مثل صناعة الأمونيا والأسمدة والانسجة الصناعية والكيمياء الصناعية والإلكترونيك.

و دعا زغدار المستثمرين الجزائريين لعقد شراكات مع متعاملين من الدول الرائدة في مجال الانتقال الطاقوي والفعالية الطاقوية, تضمن لهم على وجه الخصوص نقل التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.

وستترافق هذه الجهود مع وضع أطر قانونية وتنظيمية لتحفيز الاستثمار والبحث والتطوير في المجالات ذات الصلة بالانتقال الطاقوي, حسب الوزير.

وفي سياق ذي صلة, ذكر زغدار بأن قانون الاستثمار الجديد الذي سيناقشه غدا الأحد مجلس الوزراء سيسمح بتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الفعل الاستثماري لاسيما من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية.