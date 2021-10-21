زغدار: الجزائر وتركيا أمام فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية

دعا وزير الصناعة، أحمد زغدار إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وتركيا من خلال استغلال كل فرص الشراكة المتاحة بين البلدين.

وأكد زغدار ، الخميس، في كلمته خلال افتتاح منتدى الأعمال والاقتصاد تركيا-إفريقيا، باسطنبول بأن الجزائر وتركيا أمام فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية في ظل الإرادة السياسية لقيادتي البلدين الشقيقين معربا عن استعداد الجزائر لتطوير العلاقات الثنائية واستغلال كل فرص التعاون القائمة على مبدأ المنفعة المتبادلة.

ونوه زغدار،بالعلاقات الطيبة التي تجمع الجزائر وتركيا والتي تمتد في التاريخ، مؤكدا إرادة البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

واستدل، في هذا الخصوص، بحجم المبادلات التجارية الثنائية التي وصلت إلى 4 مليار دولار في 2018 و2019، قبل أن تنخفض إلى 3 مليار دولار في 2020 بسبب جائحة كورونا، وهو ما جعل من تركيا خامس أكبر شريك تجاري للجزائر بينما تعتبر الجزائر ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا.

كما يطمح البلدان إلى رفع هذه المبادلات إلى 5 مليار دولار في المستقبل القريب.

وأضاف الوزير أن الاستثمارات التركية في الجزائر، تعرف، تزايدا مستمرا حيث تحتل تركيا المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات الخارجية في الجزائر بقيمة استثمارات تعادل 5ر3 مليار دولار فيما يقدر عدد الشركات التركية الناشطة في الجزائر بأكثر من 800 شركة.

واعتبر زغدار بأن مشاركة الجزائر في هذا المنتدى من خلال رجال الأعمال يعبر عن التزامها القوي بتوحيد الجهود لتطوير التعاون والشراكة الاقتصادية والتجارية مع تركيا، بما يخدم مصلحة البلدين ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية خاصة بعد إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

للإشارة، عرفت الطبعة الثالثة لمنتدى الأعمال والاقتصاد تركيا-إفريقيا، الذي يشارك فيه مسؤولين ورجال أعمال من 41 دولة، حضور 30 متعاملا اقتصاديا جزائريا لبحث فرص الشراكة مع نظرائهم التركيين حيث تم تنظيم لقاءات أعمال B to B بين رجال أعمال البلدان المشاركة.