زغدار: المطاحن الجزائرية بإمكانها تموين حتى السوق الإفريقية

قال وزير الصناعة أحمد زغدار، الخميس، أن المطاحن الجزائرية بإمكانها تلبية الاحتياجات الوطنية والإفريقية.

وفي جلسة للرد على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أكد زغدار وجود 500 مطحنة بالجزائر باستطاعتها تلبية احتياجات البلاد وحتى افريقيا.

وأشار الوزير إلى أن المطاحن الموجودة والتي يتبع 80 بالمئة منها إلى القطاع الخاص مستغلة بنسبة تتراوح ما بين 36 و40 بالمئة فقط.

واعتبر المسؤول الأول عن القطاع أنه من غير المعقول أن لا تزال الجزائر وهي أكبر بلد في افريقيا والعاشر في العالم من حيث المساحة تستورد هذه المادة.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير سعي قطاعه بالتعاون مع وزارة الفلاحة إلى زيادة انتاج القمح وتحقيق مردودية أكبر، مشيرا إلى أن هدف الدولة هو انتاج 50 قنطار في الهكتار ما يعني تحقيق الإكتفاء الذاتي والإستغناء عن الإستيراد.