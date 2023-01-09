زغدار: خطة لوقف التبعية الخارجية في صناعة النسيج

أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، الاثنين بسوق أهراس، أن العمل جار لإعداد ورقة طريق لوقف التبعية الخارجية في مجال المواد الأولية الخاصة بصناعة النسيج.

وفي تصريح للصحافة لدى معاينته بمدينة سوق أهراس لمؤسسة الصناعة النسيجية والتقنية، قال الوزير إنّ مصالحه تعمل على تشجيع شعبة الصناعة النسيجية وإنتاج المادة الأولية محليا بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال “إعداد ورقة طريق تشجع إنتاج القطن محليا لخفض نسبة الاستيراد التي تقدر حاليا بنسبة 99 بالمائة”.

وأفاد زغدار بأن الدولة ستعمل على مرافقة المؤسسات المستثمرة في قطاع صناعة النسيج والجلود، بما يسمح بتطوير هاتين الشعبتين الخلاقتين للقيمة المضافة ولفرص العمل للشباب.

ولدى معاينته المؤسسة الوطنية للدهن (وحدة سوق أهراس) التابعة للمجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية التي تقدر طاقة الإنتاج السنوية بها بأزيد من 46 ألف طن من الدهن والطلاء والبرنيق، دعا الوزير مسؤولي المؤسسة إلى الحفاظ على جودة المنتج واحترام تسليم الطلبيات مع العمل على توسيع المشروع لتلبية احتياجات المنطقة والتمهيد لدخول مرحلة التصدير نحو ليبيا وتونس وبلدان إفريقية أخرى.

وأكد الوزير على أهمية البحث العلمي والتطوير في مجال صناعة الدهن في ظل وجود طاقات شبانية مؤهلة وإمكانات مادية تسمح بزيادة حصة السوق لهذه المؤسسة التي عرفت زيادة في الإنتاج بنسبة 20 بالمائة خلال سنة 2022 مقارنة بالسنة التي سبقتها.