زغدار في لقاء مع الأوروبيين: نسعى لإدماج صناعاتنا في الإقتصاد الإقليمي والعالمي

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، الإثنين، أن الجزائر تسعى لإدماج صناعاتها في الإقتصاد الإقليمي والعالمي، مؤكدا أن الدولة وضعت ورقة طريق مبنية على دعم التطوير الصناعي والإنتاج الوطني.

وجاء هذا في كلمة ألقاها الوزير خلال اشرافه على مراسيم الانطلاقة العلنية لمشروع التعاون الأوروبي الجزائري “التنويع الصناعي وتحسين مناخ الاعمال” المتعارف علية باسم ( باديكا)، بحضور سفير الإتحاد الأوروبي في الجزائر، وكذا المدير العام لأوربا بوزارة الخارجية.

وقال زغدار “اننا اليوم بحاجة للاستفادة من التجارب الناجحة للاقتصاديات الناجعة والناشئة من أجل تدعيم أسس صناعتنا ورفع تحدي التنويع الاقتصادي الذي جعلته حكومتنا مبتغى يجب تحقيقه في ظل تحسين ظروف ومناخ اعمال مؤسساتنا. بل أكثر من ذلك فنحن نسعى لإدماج صناعتنا في الاقتصاد الإقليمي والعالمي”.

وأوضح أن الحكومة وضعت ورقة طريق للانتعاش الاقتصادي تعتمد على الموارد المتنوعة المستدامة خارج المحروقات،مشيرا إلى أن هذه الخريطة مبنية على دعم الدولة للتطوير الصناعي والإنتاج الوطني والبحث التطويري.

وأضاف أن “الإصلاحات الهيكلية التي بادرت بها الحكومة في مختلف المؤسسات تهدف الى عصرنة النظام البنكي والمالي الذي يعد أرضية لكل الإصلاحات الاقتصادية،كما تعكف على تحسين مناخ الأعمال من خلال التسهيلات وتبسيط الإجراءات لخلق المؤسسات والتمكين من الحصول على العقار الصناعي وكذا على القروض وتحسين الخدمات العمومية للقضاء على عراقيل البيروقراطية”.