زغدار: لجنة وزارية مشتركة لرفع العراقيل عن المستثمرين

شدد على تفعيل مركب "سيكما"..

وجه وزير الصناعة، أحمد زغدار، خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية قالمة، تعليمات صارمة لمسؤولي مركب الدراجات والدراجات النارية “سيكما”، للنهوض بهذا المركب العريق الذي يشهد إهمالا كبيرا، حيث توقف بشكل شبه تام عن الإنتاج، بنسبة لا تتعدى 20 بالمائة، بعد ما كان رائدا في مجال الصناعة الميكانيكية، وبيد عاملة تفوق 1600 عامل ليصبح اليوم عدد عماله لا يتعدى الـ100، وهو ما يستدعي تغيير سياسة التسيير الحالية للمصنع من خلال مضاعفة الجهود، والبحث عن شريك محلي للمساهمة في تطوير وسائل الإنتاج والتركيز على التسويق من خلال التعريف بالمنتج المطلوب محليا ووطنيا، ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال هذا النوع من الصناعات من خلال إبرام اتفاقيات مع مخابر البحث والجامعات المتخصصة.

كما أكد الوزير أن هذا المصنع يكتسي أهمية بالغة على المستوى المحلي، حيث يتجاوز الطلب على منتجاته 100 ألف سنويا، وهو ما يستدعي الإسراع في وضع ميكانيزمات عاجلة وناجعة للنهوض به، خاصة مع السياسة الاقتصادية التي تنتهجها البلاد لدخول السوق الإفريقية مستقبلا.

وأعلن الوزير عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة، تترأسها وزارة الصناعة، مهمتها رفع العراقيل التي تواجه مجال الاستثمار بالجزائر، خاصة في القطاع الخاص، بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين وتشجيعهم.