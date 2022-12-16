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اقتصاد

زغدار: نتجه نحو صناعة حقيقية لتعويض الاستيراد والتركيب

الشروق أونلاين
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زغدار: نتجه نحو صناعة حقيقية لتعويض الاستيراد والتركيب
ح.م
وزير الصناعة في زيارة عمل إلى ولاية ميلة

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، مساء الخميس، أن الجزائر أصبحت قطبًا بمنظومتها القانونية الاستثمارية وإمكاناتها ومقوماتها التي ستسمح بالانتقال إلى مرحلة الصناعة الحقيقية بدلا من الاستيراد والتركيب.

وأوضح وزير الصناعة، أن الدولة حريصة على مرافقة المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، مشيرا إلى أن قطاعه يحصي حاليا ما يزيد عن 800 مشروع استثمار على المستوى الوطني بنسب تقدم تتراوح بين 70 و80 بالمائة يجري العمل على دعمها ومرافقة أصحابها حتى تتجسد على أرض الواقع، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية.

وشدد الوزير على ضرورة رفع المستثمرين لنسب الإدماج، كما دعا المستثمرين إلى المساهمة مع السلطات المحلية في التكفل بأشغال ربط مناطق النشاطات والمناطق الصناعية بمختلف الشبكات.

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