زغدار: هذه هي فاتورة استيراد الجلود والنسيج بالجزائر

كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن فاتورة استيراد الجلود والنسيج في الجزائر بلغت مليار و100 مليون دولار في 2021.

وأكد زغدار، الاثنين، في كلمته خلال افتتاح الجلسات الوطنية حول واقع وآفاق الصناعات التحويلية للجلود والنسيج، أن هذه الأرقام عبء على خزينة الدولة وآن لهذه الشعبة أن يكون لها وجود في الإطار الصحيح.

هذا ما قاله زغدار حول مخطط تطوير الصناعة وتشجيع المنتج المحلي

وقال وزير الصناعة أحمد زغدار، إن القطاع يشهد انطلاق جديدة بوضع مخطط عمل مستدام لترقية وتطوير الفروع الصناعية وتشجيع الإنتاج الوطني والتصدير خارج المحروقات الذي وصل إلى 7 ملايير دولار.

وأكد زغدار، الاثنين، في كلمته خلال افتتاح الجلسات الوطنية حول واقع وآفاق الصناعات التحويلية للجلود والنسيج، أن العمل جاري على إعداد خطة مبنية على صناعة حقيقة لكل الفروع الصناعية خاصة الصناعة الميكانيكية حقيقة بمعدلات إدماج تصل إلى 40 بالمائة عبر شراكات رابح رابح.

وأضاف زغدار أن القطاع يتجه نحو تشجيع الصناعة الكهربائية والحد من استيراد المنتوجات الكهربائية ووضع نظام جديد لتطوير المناولة من خلال تدابير تحفيزية تسمع بالإعفاء من الحقوق الجمركية.

كما كشف زغدار عن رفع القيود عن عدد كبير من المشاريع الاستثمارية التي كانت عالقة منذ سنوات للمساهمة في التنمية وخلق فرص عمل.