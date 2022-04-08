زغدار يستقبل السفيرة الأمريكية.. وهذا ما بحثه الطرفان

استقبل وزير الصناعة، أحمد زغذار، الخميس، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، اليزابيث مور أوبين، حيث بحث الطرفان سبل ووسائل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وحسب ما أفاده بيان للوزارة فقد استعرض الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية الجزائرية الأمريكية، وسبل ووسائل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين والرغبة في تكثيف التعاون من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة في مجالات الاستثمار الصناعي.

وفي هذا الصدد، تطرق وزير الصناعة إلى” التعاون والشراكة المتواجدة في شعبة الصناعات الميكانيكية الموجهة للفلاحة وأفاق تطويرها, مع أهمية توسيعها إلى الصناعات التحويلية, و رفع حجم الاستثمارات في قطاعات صناعية أخرى”،حسب البيان.

كما عرض زغدار، فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها القطاع خاصة في ظل الإصلاحات التي يتم القيام بها حاليا على المنظومة القانونية للاستثمار التي من شأنها جعل مناخ الاستثمار أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وفي سياق ذي صلة, سجل الوزير “إرادة الجزائر للعمل أكثر لتطوير وتحديث قدراتها الصناعية وإقامة شراكات متبادلة المنفعة مع نقل المعرفة والتكوين وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناولة الميكانيكية”.

من جهتها، أعربت السفيرة عن “ارتياحها لجودة العلاقات بين البلدين واستعدادها لتوسيع وتعزيز مجالات التعاون بينهما، في الميدان الصناعي، مع تحديد ودراسة الفرص التي يمكن أن تؤدي إلى تجسيد مشاريع ثنائية مثمرة”، يقول البيان.

وأشارت في الأخير إلى “الثقة التي تتميز بها العلاقات بين شركات البلدين بفضل شراكات متوازنة ومتينة”، حسب المصدر ذاته.