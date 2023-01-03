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زفاف رونالدو وجورجينا.. صحيفة إسبانية تكشف أسباب التأجيل

جواهر الشروق
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زفاف رونالدو وجورجينا.. صحيفة إسبانية تكشف أسباب التأجيل
أرشيف
جورجينا ورونالدو

كشفت صحيفة إسبانية أسباب تأجيل زفاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وشريكته عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغز.

وبحسب تقرير لصحيفة ماركا فقد تم تأجيل زفاف رونالدو وجورجينا بسبب مشاكل في علاقتهما.

وركزت الصحيفة على ازدياد المشاكل بعد مونديال قطر وانتقال اللاعب لصفوف نادي النصر السعودي.

وأضاف التقرير أن علاقة الثنائي لم تكن على ما يرام بالرغم من تقديم العارضة أغلى سيارة في العالم لشريكها، بقيمة 350 ألف يورو.

وبدا النجم سعيدا بالرولز رويس، لأنه من محبي السيارات ولكن حسب الماركا هناك مشكلات عويصة خلف الكواليس.

وأوضحت أن علاقتهما مستمرة فقط لأنها مفيدة لحياتهما المهنية ووضعهما كمشاهير.

ولم تستبعد الصحيفة  أن جورجينا لديها “اعتراضات” على الانتقال مع رونالدو إلى الشرق الأوسط، بعيدا عن أصدقائها وعائلتها.

من جانبه تطرق البرنامج التلفزيوني Socialite، الإثنين 2 جانفي، لعلاقة رونالدو بجورجينا، وأشار لوجود خلافات بينهما رغم أنهما يحرصان على عدم إظهارها.

وقال الصحفي، غونزالو فاسكويز، إن “خيبة الأمل الأخيرة للاعب مع المنتخب البرتغالي في مونديال قطر، ربما تسببت في أزمة بينهما”.

وأضاف: “لقد كان حفل الزفاف الذي خططا له جاهزا تماما”.

يذكر أن علاقة رونالدو بجورجينا بدأت منذ العام 2016، وتم اعتبارها من أنجح العلاقات بالرغم من عدم زواجهما.

يذكر أنه بانتقال رونالدو لصفوف النصر السعودي تساءل نشطاء إن كان سيعيش مع جورجينا دون زواج.

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