زفاف 38 زوجا في عرس جماعي بجانت

بحضور الوالي والأعيان وجموع المواطنين

عاشت مدينة جانت، الخميس، العرس الجماعي الذي زف فيه 38 عريسا وعروسة من أبناء وبنات مدينة جانت، ونظم عقد قران العرس الجماعي الذي عاشته مختلف احياء مدينة، على مستوى مسجد سلمان الفارسي بوسط مدينة جانت، تحت إشراف أئمة المدينة، بحضور العرسان وذويهم إضافة إلى السلطات المحلية يتقدمها والي الولاية والمنتخبين وأعيان المدينة وسكانها.

وتم منح جميع العرسان المنحدرين من جانت وبرج الحواس تحضيرا للمناسبة، عددا من التجهيزات المنزلية بينها غرف نوم وأفرشة وألبسة المناسبة، إضافة إلى التكفل التام بمستلزمات الوليمة، التي نظمت ليلة الخميس إلى الجمعية في كل من أحياء تين خاتمة، افري، اغوم، عين ابربر حسب توزيع العرسان. فيما دعي للمناسبة عدد من الضيوف من ولايات أخرى لتنظيم لقاءات ومحاضرات بعدد من أحياء المدينة خلال اليومين السابقين للمناسبة، ورافق ذلك دعوة عدد من الفرق الفلكلورية من خارج الولاية، والتي ساهمت في تنشيط المناسبة بتقديم عروض بمختلف أحياء جانت على غرار وسط المدينة وزلواز وافري، أين أخرجت هذه الفعاليات مدينة جانت، من روتين الأيام العادية إلى أجواء البهجة والفرح.

واستحسنت فئات واسعة من سكان مدينة جانت هذه المباردة، التي سمحت بزفاف هذا العدد من الشباب، وإخراجهم من رتابة حياة العزوبية، وإتمام نصف دينهم، في وقت أصبحت تكاليف الزواج صعبة المنال لفئات من الشباب بسبب غلاء تكاليف الحياة من جهة وارتفاع تكاليف الزواج بمدينة جانت، التي لا تزال تحت وطأة العادات التي تزيد من صعوبة الزواج للشباب المقبلين على الزواج، ما يجعل فئات واسعة من الشباب عاجزين عن مجاراة هذه الطبوع الاجتماعية الصعبة.

جدير بالذكر أن الزفاف الجماعي نظم بتمويل من شركة “نور” لصاحبها رياض فلاح الذي يحوز عددا من الاستثمارات في مدينة جانت، بينها مركب لصناعة الرخام، إضافة إلى استثمار فلاحي بمنطقة تيغرغرت جنوب مدينة جانت، وتحت تنظيم جمعيات أحياء مدينة جانت، التي كان لها فضل ترتيب مختلف التحضيرات والترتيبات التي سبقت المناسبة.