زفان بِلباس شتوي قبل 18 يوما عن حرّ منطقة الساحل الإفريقي

اضطرّ اللاعب الدولي الجزائري مهدي زفان، الجمعة، إلى ارتداء لباس يقيه من البرد القارس لِمدينة سان بطرسبورغ الروسية.

حدث ذلك خلال مشاركته في تدريبات فريقه كريليا سوفيتوف سامار الروسي، حيث ارتدى المدافع زفان قفازا، وسروالا رياضيا بدلا من تبّان. بينما أحضر زملاء له “عتادا” شتويا آخر مُمثّل في معاطف وقبّعات صوفية. بِسبب قساوة البرد، في هذا البلد الأوروبي المجاور للقطب الشمالي.

ويستعدّ زفان وفريقه كريليا سوفيتوف سامار لِمواجهة المضيف نادي زينيت سان بطرسبورغ، هذا السبت. بِرسم الجولة التاسعة من عمر البطولة الروسية للموسم الجديد.

وتنتظر مهدي زفان مباراة رسمية أخرى تحت أجواء مُناقضة تماما للبرد الروسي، لمّا يُواجه رفقة المنتخب الوطني الجزائري المضيف فريق النيجر، مساء الـ 12 من أكتوبر المقبل.

وتقول بيانات مصالح الرّصد الجوّي، إن مباراة النيجر (منطقة السّاحل الإفريقي) ستُلعب تحت درجة حرارة تتراوح بين رقمَي “32” و”37″، ناهيك عن ارتفاع معدّل الرّطوبة. والله أعلم.