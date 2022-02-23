زفان مرشح للعودة إلى قائمة بلماضي في موقعة الكاميرون

بعد أن استرجع لياقته في البطولة التركية

من المرتقب، أن يكون الظهير الأيمن الجزائري، مهدي زفان، ضمن اللاعبين، الذين سيستدعيهم الناخب الوطني، جمال بلماضي، للمواجهتين الحاسمتين، أمام منتخب الكاميرون، خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس القادم، برسم الدور الفاصل المؤهل لبطولة كأس العالم، المقررة بقطر بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

ويتابع الطاقم الفني الوطني، في الفترة الأخيرة، مدافعه الأيمن، مهدي زفان، على غرار جميع اللاعبين الموجودين داخل قائمة بلماضي الموسعة، لكن باهتمام زائد، نظرا إلى المشاكل التي يعاني منها من هذه الناحية، إثر إصابة يوسف عطال، لاعب نيس، الذي لم تتضح بعد الرؤية بخصوص جاهزيته لخوض موقعة الأسود غير المروضة. علما أن زفان انتقل للعب في البطولة التركية الممتازة، خلال فترة التحويلات الشتوية المنصرمة، وانضم إلى نادي يني ملطية سبور، الذي يحتل حاليا المركز الأخير في الدوري.

وعاد زفان إلى المنافسة، بعد أن عانى من “البطالة” لفترة معتبرة، وهو يستفيد من وقت لعب معتبر، منذ التحاقه بالدوري التركي، من خلال مشاركته في المباريات الأربع الأخيرة بشكل أساسي، لعب فيها أكثر من 360 دقيقة، ما ساعده على استرجاع لياقته.. ومن المنطقي، أن يكون في أحسن المستويات، إذا واصل في لعب المباريات مع فريقه بانتظام، إلى غاية موعد مباراة الكاميرون.

ويعتبر مهدي زفان من بين اللاعبين المهمين في المنتخب الوطني، وبرهن عن ذلك في العديد من المناسبات، وهو يتمتع بخبرة دولية معتبرة مع المنتخب الوطني، حيث شارك في 19 مباراة مع الخضر في مختلف المنافسات، وكان ضمن تشكيلة المنتخب الوطني، التي توجت بكأس أمم إفريقيا سنة 2019، ويعود آخر ظهور له مع الخضر إلى شهر سبتمبر الماضي، حين شارك في كل مجريات مباراتي جيبوتي وبوركينافاسو في تصفيات مونديال قطر، وتواصل حضوره في قائمة بلماضي، خلال مواجهتي منتخب النيجر في نفس التصفيات، في شهر أكتوبر، لكنه اكتفى بالجلوس على مقعد الاحتياط. في حين، غاب عن كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، بسبب مشكلة البطالة التي كان يعاني منها.

ل. ط