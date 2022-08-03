زفان يبتعد عن الملاعب حتى الخريف المقبل

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري مهدي زفان لِإصابة على مستوى الفخذ، تُبعده عن المنافسات الرّسمية لِمدّة تتراوح ما بين 8 و10 أشهر من الآن.

وشارك المدافع زفان أساسيا مع فريقه الجديد كليرمون فوت، في مباراة ودّية ضد نادي تولوز الفرنسيَين، مساء السبت الماضي. قبل أن يضطرّ إلى الخروج بِداعي إصابة، والشوط الأوّل يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وسيخضع زفان للعلاج والرّاحة، ولن يعود إلى الملاعب حتى أكتوبر المقبل. كما ذكرته تقارير صحفية فرنسية صادرة، الأربعاء. عِلما أن البطولة في هذا البلد تنطلق الجمعة المقبلة.

وكان مهدي زفان (30 سنة) قد انضمّ إلى نادي كليرمون فوت الفرنسي في الفاتح من جويلية الماضي، لِمدّة موسمَين.