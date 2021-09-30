زفان يتبرّع ماليا لِحماية وعلاج القطط والكلاب!

تبرّع اللاعب الدولي الجزائري مهدي زفان وزملاؤه في فريق كريليا سوفيتوف سامارا الروسي ماليا، من أجل حماية الحيوان وعلاجه.

جاء ذلك عشية ما يُسمّى بـ “اليوم العالمي للحيوان”، الذي يتزامن مع تاريخ الرابع من أكتوبر من كلّ سنة ميلادية. كما ذكرته إدارة نادي كريليا سوفيتوف سامارا الروسي في أحدث بيان لها.

واستلمت تبرّع لاعبي فريق كريليا سوفيتوف سامارا، عيادة بيطرية روسية تعتني بِحماية الحيوان وعلاجه.

ويوجد بِهذه “المصحّة” المُخصّصة للحيوانات، 400 قط مُشرّد و140 كلب ضالّ.

وتمثّل التبرّع المُشار إليه في شراء الطعام والأدوية ومُستلزمات صحّية، لِهذه القطط والكلاب.