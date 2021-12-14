زفان يتّخذ هذا القرار عشية “كان” 2022

اتّخذ اللاعب الدولي الجزائري مهدي زفان قرارا كبيرا، عشية مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

وتنطلق البطولة الكروية القارية في الـ 9 من جانفي، وتُختتم فعّالياتها في الـ 6 من فيفري المقبلَين.

وقرّر المدافع زفان (29 سنة) عدم تجديد العقد، وترك نادي كريليا سوفيتوف سامارا. عِلما أن الدولي الجزائري انضمّ إلى الفريق الروسي في جانفي 2020، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 31 من ديسمبر الحالي.

وتوقّفت البطولة الروسية هذه الأيّام، بِسبب رداءة الأحوال الجوية وتساقط الثلوج هناك. على أن تستأنف النشاط في أواخر فيفري المقبل.

وثمّنت إدارة نادي كريليا سوفيتوف سامارا الروسي مشوار زفان في فريقها الكروي، وتمنّت له النجاح في وجهته المقبلة. كما جاء في أحدث بيان نشرته.

وهكذا يعود مهدي زفان إلى نقطة الصفر، كما حدث له في صيف 2019. وقد يفشل في حجز مقعد له ضمن صفوف المنتخب الوطني الجزائري، الذي يُشارك في “كان” الكاميرون 2022.

ولا يملك زفان مدير أعمال قوي، بِدليل أنه استبدل خلال مشواره الكروي الاحترافي عدّة “مناجرة”. وبِالتالي يكون هذا المدافع قد “غامر”، أيّاما قلائل قبل انطلاق منافسة قارية كبيرة هامّة جدا لِأيّ لاعب دولي.