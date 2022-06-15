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رياضة
يريد العودة إلى المنتخب الوطني

زفان يخلف زدادكة في كليرمون فوت الفرنسي

ل. ط
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زفان يخلف زدادكة في كليرمون فوت الفرنسي
أرشيف
مهدي زفان

توصل الدولي الجزائري، مهدي زفان، لاتفاق مع نادي كليرمون فوت، للعب في صفوفه بداية من الموسم المقبل، حيث سيوقع على عقد لثلاث سنوات معه.
كشفت مصادر إعلامية فرنسية، عن اتفاق وقع مابين المدافع الأيمن الجزائري، مهدي زفان، وإدارة كليرمون فوت للانضمام إليه، من أجل تعويض رحيل مواطنه وزميله في المنتخب الوطني، حكيم زدادكة، هذا الأخير سينتقل للعب بنادي ليل الموسم المقبل.

وأضافت ذات المصادر، أن زفان سيوقع على عقد مع كليرمون فوت لثلاثة مواسم، ليضع حد بذلك لمشكلة البطالة التي كان عانى منها في الفترة السابقة، بعد أن فسخ عقده قبل نهاية الموسم الكروي الماضي مع نادي مالطيا سبورت، مع العلم أنه التحق بهذا النادي خلال الميركاتو الشتوي ورحل عنه في ظرف وجيز بعد شهرين فقط بسبب مشكلة المستحقات المالية.

ويبحث مهدي زفان بعودته إلى البطولة الفرنسية من بوابة “كليرمون فوت”، عن الاستقرار بعد أن خاض تجارب عديدة في الدوري الروسي والتركي لم تكن ناجحة، علما أن خريج مدرسة أولمبيك ليون توج مع نادي رين بكأس فرنسا سنة 2019 قبل أن يرحل من “الليغ1” وإلى كريليا سامرا زوفيتوف بالدوري الروسي.

للإشارة، فإن زفان كشف قبل أسابيع في تصريحات صحفية عن نيته للعودة إلى البطولة الفرنسية، من أجل بعث مسيرته مجددا بهدف العودة إلى المنتخب الوطني، الذي يبقى غايته الرئيسية التي دفعته للعودة إلى “الليغ1″، خاصة أنه يتواجد ضمن القائمة الموسعة للمدرب الوطني جمال بلماضي، الذي استغنى عنه مؤقتا بسبب نقص المنافسة.

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