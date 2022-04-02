زفان يفسخ عقده قبل الآوان

فسخ اللاعب الدولي الجزائري مهدي زفان عقده مع نادي ملطية سبور التركي، الذي انضمّ إليه في الـ 14 من جانفي الماضي فقط.

وكان يُفترض أن تنقضي مدّة عقد المدافع زفان (29 سنة) مع نادي ملطية سبور التركي، في الـ 30 من جوان المقبل. مع إمكانية إضافة موسم واحد للعقد.

ولجأ زفان إلى هذا القرار بِسبب عدم استلامه المستحقات المالية، وفقا لِتقارير صحفية تركية صادرة، السبت. التي أضافت أن فسخ العقد لم يقتصر على اللاعب الجزائري، بل امتدّ أيضا إلى بعض زملائه في الفريق.

وقد يمرّ مهدي زفان بِالمرحلة العصيبة ذاتها التي عرفها في صيف 2019، لمّا انتهت مدّة عقده مع نادي ران الفرنسي، وفشل في إيجاد فريق جديد. قبل أن يركن إلى “راحة” إجبارية مدّتها 6 أشهر، انتهت بِتوظيف “مناجير” جديد، وانتقاله إلى نادي كريليا سوفيتوف سامارا الروسي.

ويُعاني نادي ملطية سبور أزمة مالية حادّة، جعلته يتذيّل لائحة ترتيب بطولة تركيا وينزل إلى القسم الثاني، قبل 4 جولات عن إسدال الستار.