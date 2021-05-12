زفان يُكرّر خطأ غلام في نهائي كأس روسيا

نادي كريليا سوفيتوف سامارا

فشل اللاعب الدولي الجزائري مهدي زفان وفريقه كريليا سوفيتوف سامارا مساء الأربعاء، في إحراز كأس روسيا.

وخسر فريق كريليا سوفيتوف سامارا بِنتيجة (1-3) أمام نادي لوكوموتيف موسكو، لِحساب نهائي كأس روسيا.

وشارك المدافع مهدي زفان أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 79، وحينها كان فريقه كريليا سوفيتوف سامارا مُتخلّفا في النتيجة بـ (1-2).

وارتكب زفان خطأ فادحا تسبّب في تلقي شباك فريقه كريليا سوفيتوف سامارا الهدف الأوّل، حيث أعاد الكرة بِرأسية إلى زميله حارس المرمى، ولم يتفطّن لِوجود لاعب المنافس، الذي تمكّن من هزّ الشباك. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه (الدقيقة الأولى والثانية الـ 27).

وتُشبه ورطة زفان – إلى حدّ ما – خطأ المدافع فوزي غلام في مباراة “الخضر” وتونس، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2017 بِالغابون. كما تُظهره صور شريط الفيديو الثاني والأخير المُدرج أدناه.

ولم يتمكّن زفان من تكرار سيناريو 2019، لمّا أحرز مع فريق ران كأس فرنسا، رفقة مواطنه وزميله المدافع رامي بن سبعيني.

وتنتظر زفان وفريقه كريليا سوفيتوف سامارا مباراة أخرى أمام المضيف نادي بالتيكا، السبت المقبل. لكن لِحساب الجولة الـ 42 والأخيرة من عمر بطولة روسيا للقسم الثاني.

وسيتكفي مهدي زفان وزملاؤه في فريق كريليا سوفيتوف سامارا، بِالاحتفال بِالعودة إلى القسم الأوّل الروسي، بعد تصدّر النادي لائحة ترتيب بطولة الدرجة الثانية.