زفان يوقع في ملاطية سبور التركي

أعلن نادي ملاطية سبور التركي تعاقده مع الدولي الجزائري مهدي زفان بعقد يمتد لعام ونصف.

وقال النادي التركي في بيان: “وقع نادينا عقدا مدته سنة ونصف سنة مع لاعب المنتخب الجزائري ظهير أيمن مهدي زفان ، مع خيار لمدة عام واحد.

ورحب النادي التركي في بيانه بالدولي الجزائري، وتمنى له النجاح بألوان ناديه الجديد.

وبتوقيعه في نادي ملاطية التركي، يكون المدافع زفان قد وضع حدا للبطالة التي عاشها لمدة شهر، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق كريليا سوفيتوف سامارا الروسي، الذي انضمّ إليه في جانفي2020.