زفزاف وسرار وجها لوجه لخلافة شرف الدين عمارة

ستجرى انتخابات الفاف في ظروف استثنائية

تتجه الأنظار، صبيحة الخميس، إلى قاعة قاعة المحاضرات التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف، الذي سيحتضن الجمعية العامة الانتخابية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، أين ينتظر أن يحتدم الصراع بين جهيد زفزاف وعبد الحكيم سرار لخلافة شرف الدين عمارة المستقيل من رئاسة الفاف.

وتضم الجمعية العامة للاتحاد الجزائري لكرة القدم 96 عضوا، ممثلين لرؤساء رابطات جهوية وولائية، ورؤساء الأندية المحترفة وكذا الهيئات الكروية التي يحق لها قانونا التصويت خلال الجمعية العامة، في وقت أن المرشح الذي يتحصل على نصف عدد المصوتين زائد صوت واحد سيكون هو الرئيس الجديد للفاف.

وحسب مصدر مقرب من أحد أعضاء الجمعية العامة للفاف، فإن حظوظ المرشحين جهيد زفزاف، وعبد الحكيم سرار متقاربة، خاصة وأن الثنائي عمل في الفترة الأخيرة من أجل إقناع أعضاء الجمعية العامة بالبرنامج الذي سيقدمونه قبل انطلاق الجمعية العامة، مضيفا أنه منذ سنوات لم تشهد الجمعية العامة الانتخابية للفاف انتخابات مثل التي ستعقد اليوم، على اعتبار أنها دائما ما كانت تجرى بمرشح واحد.

وإذا كان عبد الحكيم سرار قد أكد، في حديث سابق خص به “الشروق”، تحدث فيه عن برنامجه المبني أولا عن كيفية حماية المنتخب الوطني من الحملة التي يتعرض لها، إضافة إلى خطته لإعادة الكرة الجزائرية إلى مستواها المعهود، فإن المرشح جهيد زفزاف قال لـ”الشروق” أيضا أن ترشحه جاء بعد إلحاح من طرف أعضاء الجمعية العامة، مؤكدا أنه سيضع رفقة مكتبه التجربة التي اكتسبها لسنوات في خدمة الكرة الجزائرية، مضيفا أنه يملك برنامج على المستويين المتوسط والبعيد خدمة للكرة الجزائرية، وكذا أمور أخرى سيعرضها المرشحين قبل انطلاق الانتخابات المقررة صبيحة اليوم.

وضمت قائمة المرشح جهيد زفزاف السادة، معوش محمد، غوتي محمد، أعراب عز الدين، حركات حسام الدين، مدان حكيم، بن ناصر عز الدين، عبيدات جيلالي، مربوط جمال، شتوف كريم، فرقاني عبد الحفيظ، وخبوز عبد الحق والسيدة لغواطي نسيبة.

كما ضمت قائمة عبد الحكيم سرار السادة لخضر بلومي، بن ساولة تاج، هرادة مبروك، اوشيش الجودي، سحبان عثمان، شراق رفيق، خرشي احمد، حريد محمد علاء الدين، حمليلي مامون، خديم ناصر، جندي الياس والسيدة بكاني يميلي.

ومهما يكن فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيعرف اليوم خليفة شرف الدين عمارة المجبر على مواجهة المشاكل التي تتخبط فيها الكرة الجزائرية بداية بالبطولة الوطنية، مشاكل الأندية أزمة المنتخب الوطني وأمور وجزئيات أخرى عطلت تطور الكرة الجزائرية خاصة بتواجد أشخاص همهم الوحيد مصالحهم الخاصة على حساب كرتنا الغائبة عن مونديال قطر.