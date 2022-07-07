“زفيزف” رئيسا جديدا لِاتحاد الكرة الجزائري

فاز جهيد عبد الوهاب زفيزف، الخميس، بِمنصب رئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم. في جمعية عامّة انتخابية احتضنت أشغالها قاعة المحاضرات لِملعب “5 جويلية 1962”.

وظفر جهيد زفيزف بِكرسي رئاسة “الفاف”، بعد أن نافسه في السباق عبد الحكيم سرار.

وحاز زفيزف في الاتنتخابات 52 صوتا، بينما نال منافسه سرار 34 صوتا، مع تسجيل إلغاء أصوات. عِلما أن أعضاء الجمعية العامّة لـ “الفاف” هم الذين تسمح لهم اللوائح بِالتصويت.

وسيخلف جهيد زفيزف في منصب الرّجل الأوّل للهيئة الكروية لِدالي إبراهيم، الرئيس السابق شرف الدين عمارة، الذي استقال مُؤخّرا بعد فترة أكثر من سنة بِقليل من فوزه بِالانتخابات (أفريل 2021).

وبِما أن الرئيس السابق لِاتحاد الكرة الجزائري شرف الدين عمارة لم يُتِمْ عهدته (سنة من أربع سنوات)، فإنه يُفترض أن تدوم ولاية جهيد زفيزف إلى غاية ربيع 2025.