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رياضة

زفيزف في تنزانيا والإعلان عن مسابقة بِخصوص “شان” 2023

علي بهلولي
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زفيزف في تنزانيا والإعلان عن مسابقة بِخصوص “شان” 2023

يُسافر رئيس “الفاف” جهيد زفيزف إلى تنزانيا هذا الأحد، رفقة العضو بِالمكتب الفيدرالي جمال مربوط والأمين العام منير دبيشي.

وسيُشارك زفيزف في أشغال الطبعة الـ 44 للجمعية العامة العادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي تنطلق الأربعاء المقبل.

وفي سياق آخر، أعلنت “الفاف” عن تنظيم مسابقة تتعلّق بـ “رمز mascotte” بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، نسخة الجزائر 2023 (الغرب وغيرهم يُسمّونه بـ “جالب الحظّ”!؟ وهو يطرح أكثر من علامة استفهام لدى المسلمين) .

ويتمثّل “الرّمز” عادة في حيوان ينتمي إلى بيئة البلد مُستضيف منافسة معيّنة، على غرار المونديال أو كأس أمم إفريقيا أو أوروبا أو الأولمبياد.

وللتوضيح، تُظهر الصورة المُدرجة أعلاه “رمز” كأس العالم 2022 بِقطر، والذي اعتمدته “الفيفا” مُؤخّرا بِاسم “لعيب” (لاعب بِالعامّية الخليجية والمشرقية عامّة).

وتنطلق المسابقة هذا الإثنين، وتنتهي آجالها عند منتصف ليل الـ 8 من سبتمبر المقبل.

ولِمَن يهمّهم الأمر، فإن المسابقة مفتوحة للجزائريين المُقيمن داخل الوطن وأيضا خارجه.

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