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رياضة

زفيزف في عيادة موبيليس بعد أن دخلت خزينة “الفاف” غرفة الإنعاش

علي بهلولي
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زفيزف في عيادة موبيليس بعد أن دخلت خزينة “الفاف” غرفة الإنعاش
زفيزف رفقة بوخزاني (صورة: موبيليس).

أكّدت إدارة مُتعامل الهاتف النقّال “موبيليس”، الإثنين، دعمها للمنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم، واتحادية الرّئيس الجديد جهيد زفيزف.

جاء ذلك بعد زيارة قام بها رئيس “الفاف” جهيد زفيزف إلى مقرّ “موبيليس”، حيث التقى بِالمسؤول الأوّل في هذه الشركة الرّئيس المدير العام شوقي بوخزاني.

ومعلوم أن “موبيليس” إحدى أكبر وأقوى الشركات الرّاعية لـ “الخضر”، والمُدعّمة لـ “الفاف”، منذ نهاية كأس العالم بِالبرازيل في صيف 2014.

وتُعاني خزينة “الفاف” هذه الأيّام أزمة مالية لا يُمكن التستّر عنها، بعد أن كانت تتمتّع بِبحبوحة “يُحسد عليها”. فمثلا (وليس حصرا) السفرية الجوّية للمنتخب الوطني أواسط إلى السعودية لِخوض البطولة العربية، لم تكن على متن طائرة خاصّة، كما عوّد عليه اتحاد الكرة بِدالي إبراهيم اللاعبين الدوليين لدى كلّ الأصناف والجنسَين، في السنوات القليلة الماضية.

ويُمكن للزيارة المُشار إليها أعلاه أن تُخفّف – وبِنسبة لا يُستهان بها – من هذه الضّائقة. أمّا سرّ النّضوب المُحيّر لِبئر بـ 700 مليار سنتيم (تركها روراوة بعد رحيله في مارس 2017)، فجوابه عند “مخلوف البومبارديي” في “كرنفال في دشرة”!

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