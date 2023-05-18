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رياضة

زفيزف وموتسيبي يُتابعان المباراة الترتيبية الإفريقية بِعنابة

علي بهلولي
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زفيزف وموتسيبي يُتابعان المباراة الترتيبية الإفريقية بِعنابة
ح.م

يحضر رئيس “الفاف” جهيد زفيزف والرجل الأوّل في “الكاف” باتريس موتسيبي سهرة الخميس، وقائع مباراة منتخبَي مالي وبوركينا فاسو للأشبال.

ويحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة أطوار المباراة عند كتابة هذه الأسطر، التي تندرج ضمن إطار تحديد صاحبَي المركزَين الثالث والرّابع في بطولة إفريقيا صنف أقلّ من 17 سنة.

وفضلا عن زفيزف وموتسيبي (الصورة المُدرجة أعلاه)، يحضر وقائع المباراة في المنصّة الرّئيسة لِملعب عنابة، مسؤولون آخرون من اتحادَي الكرة الإفريقي والجزائري، وشخصيات من مجالات مُتباينة.

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