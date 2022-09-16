زفيزف يتحدّث عن جديد المنتخب الوطني ومكان قرعة “شان” 2023

تطرّق رئيس “الفاف” جهيد زفيزف، الجمعة، إلى عدّة نقاط لها صلة بِالمنتخب الوطني وفريق المحلّيين والاستحقاقات المقبلة وأندية البطولة، وأمور أخرى.

ونزل الرّجل الأوّل في الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، وهناك تحدّث عن القطاع الذي يُشرف عليه.

ونُبرز فيما يلي أهمّ ما تحدّث عنه جهيد زفيزف:

– رفض زفيزف ذِكْرَ أسماء اللاعبين الجدد الذين سيُدعّمون “الخضر” في المستقبل القريب، وقال إن هذا الملف تركه للناخب الوطني جمال بلماضي، الذي يُمكن أن يتعرّض له بِالتفصيل في مؤتمره الصحفي المُبرمج الأحد المقبل.

– ثمّن رئيس “الفاف” اعتذار المهاجم أندي ديلور إلى الجمهور الجزائري، وقال إن تصحيح الأخطاء ولمّ شمل، عنصران هامّان في إعادة “محاربي الصّحراء” إلى سكّة الانتصارات.

– الاستعانة بِخدمات التقني كريم مطمور في الجهاز الفني للمنتخب الوطني المحلّي، جاء بناءً على طلب من المسؤول الأوّل مجيد بوقرة، و”الفاف” لم تقم سوى بِالموافقة. وأشار زفيزف إلى أن مطمور سيشغل منصب المساعد الثاني لِبوقرة، بعد المساعد الأوّل جمال مصباح.

– قرعة بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين ستُجرى بِدار الأوبيرا “بوعلام بسايح” بِبلدية أولاد فايت بِالعاصمة، في الفاتح من أكتوبر المقبل. بعد أن نالت المنشأة إعجاب واستحسان رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، لمّا زار الجزائر مُؤخّرا.

– اقترحت “الفاف” تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين ما بين جانفي وفيفري المقبلَين، بِميادين براقي و”5 جويلية 1962″ بِالعاصمة، و”ميلود هدفي” بِوهران، و”محمد حملاوي” بِقسنطينة، و”19 ماي 1956″ بِعنابة، وهي منشآت رياضية ستكون جاهزة في ظرف لا يتعدّى نهاية ديسمبر المقبل.

– وفّرت “الفاف” 9 ميادين تدريب لِمنتخبات “شان” 2023، عِلما أن المنافسة ستُجرى لِأوّل مرّة بِحضور 18 منتخبا محلّيا إفريقيا.

– قال زفيزف إنه نسّق مع مسؤولي اتحاد الكرة النيجيري، لِإقامة منتخب هذا البلد معسكر إعدادي بِالجزائر، تتخلّه مقابلتان مع تلاميذ مجيد بوقرة ورجال جمال بلماضي.

– تُجرى مباراة المنتخب الوطني المحلّي مع نيجيريا بِملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة، في الـ 23 من سبتمبر الحالي. وستكون مواجهة تطبيقية وبلا جمهور، من أجل معاينة مدى جاهزية الميدان لـ “شان” 2023.

– يلعب المنتخب الوطني المحلّي مواجهة ودّية أخرى ضد السودان في الـ 29 من سبتمبر الحالي، بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران، لكن هذه المرّة بِحضور الجمهور.

– شدّد زفيزف على أن الجزائر بدأت تستعيد شيئا من وزنها في الساحة الكروية الإفريقية، وأشار إلى أن رئيس “الكاف” موتسيبي أعطاه ضمانات بِهذا الشأن. مثلما قال إن الرّجل الأوّل في “الفيفا” جياني أنفونتينو أعرب له عن استغرابه، لِغياب الجزائر عن ساحة القرار الكروي الدولي.

– ستعمل “الفاف” على تقوية الأكاديميات وتحسينها، في ظلّ عزوف أندية البطولة الوطنية عن التكوين. وهنا قال زفيزف إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعّمه بِخصوص تنمية سياسة التكوين.

– سينصب اهتمام “الفاف” على الاعتناء بِأكاديميات سيدي بلعباس وخميس مليانة (عين الدفلى) وتلمسان. مع التخطيط للزجّ بِمنتخبات هذه المدارس في المنافسات الوطنية.

– المكتب الفيدرالي لـ “الفاف” سيحسم لاحقا في أمر منصب المدير الفني الوطني، الذي يشغله التقني توفيق قريشي بِصفة مُؤقّتة.

– الانتهاء من إعداء ملف مطابقة لوائح “الفاف” للاتحاد الدولي لِكرة القدم، سيكون قبل ديسمبر القادم.

– لا يوجد حريق في بيت لجنة التحكيم، والعلاقة بين جمال حيمودي (نائب رئيس هذه الهيئة) ورشيد مجيبة (المدير التقني) سمن على عسل. وفقا لِتصريحات المسؤول الأوّل في “الفاف”.

– أعرب زفيزف عن انزعاجه لِظاهرة استنزاف المال العام من قبل الأندية، على غرار جلب مدربين ولاعبين أجانب بِالعملة الصعبة، ثم تُفسخ عقودهم في لمح البرق، مع تبديد أغلفة مالية ضخمة. وأحيانا يجأون إلى “الفيفا” ومحكمة لوزان لِاسترداد حقوقهم، وهو ما يُشوّه سمعة البطولة الوطنية. وقال إن “الفاف” ستُعالج هذا “الورم” وتتّخذ إجراءات صارمة بِشأنه.

– أشار زفيزف إلى أن اتحاد الكرة الجزائري بذل مجهودات معتبرة، لِتقليص ديون أندية البطولة الوطنية. وأوضح أن الرّقم نزل إلى 1.8 مليار سنتيم، بعدما كان يُشير إلى 250 مليار سنتيم.

– أبدى جهيد زفيزف ارتياحه بِخصوص علاقة “الفاف” بِوزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، التي وصفها بـ “الطيّبة”. عِلما أن عديد بلدان عبر العالم تشتكي من تكهرب الأوضاع بين اتحاد الكرة والحكومة.