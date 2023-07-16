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رياضة

زفيزف يستقيل

علي بهلولي
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زفيزف يستقيل
ح.م
جهيد زفيزف

أعلن جهيد زفيزف مساء الأحد عن استقالته من منصب رئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم.

وفي شريط فيديو بثّته “الفاف”، قال زفيزف إن عدم فوزه بِمنصب عضو في اللّجنة التنفيذية لـ “الكاف”، وراء قرار الانسحاب من رئاسة اتحاد الكرة الجزائري.

وأكّد زفيزف أنه وظّف كل الوسائل القانونية و”الأخلاقية” لِحيازة منصب في تنفيذية “الكاف”، لكنه لم يستطع بلوغ غايته.

وشكر جهيد زفيزف السلطات العمومية، التي وفّرت له الإمكانيات المطلوبة لِتسيير شؤون الهيئة الكروية لِدالي إبراهيم، منذ أن باشر وظيفته الجديدة، إثر فوزه في انتخابات رئاسة “الفاف” في جويلية 2022.

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