زفيزف يُطالب مدرب الأشبال بِتحقيق هذَين الهدفَين

حدّد الاتحاد الجزائري لِكرة القدم هدف مشاركة المنتخب الوطني الجزائري أشبال، في البطولة الإفريقية لِهذه الفئة.

وتحتضن الجزائر بطولة إفريقيا لِصنف أقلّ من 17 سنة، في فترة ما بين الـ 29 من أفريل والـ 19 من ماي المقبلَين.

وطالبت هيئة الرئيس جهيد زفيزف الناخب الوطني رزقي رمان، بِافتكاك بطاقة التأهّل إلى مونديال الأشبال في المقام الأوّل، ثم التتويج بِاللّقب الإفريقي ثانيا.

جاء ذلك على هامش آخر اجتماع للمكتب الفيدرالي لـ “الفاف”، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

ويُشارك في هذه البطولة الإفريقية 12 منتخبا للأشبال في أمر غير مسبوق، بعدما كان الحضور يقتصر على 8 فرق فقط.

وتحصد المنتخبات الأربعة التي تبلغ الدور نصف النهائي الإفريقي، تأشيرات تمثيل القارّة السّمراء في كأس العالم لِأقلّ من 17 سنة، المُبرمج بِالبيرو ما بين نوفمبر وديسمبر المُقبلَين.

وكان بلوغ نهائي “كان” الأشبال 2009، في منافسة احتضنتها الجزائر، والتأهّل إلى مونديال نيجيريا للعام ذاته، أفضل نتيجة للمنتخب الوطني لِصنف أقلّ من 17 سنة.

هذا وسيلعب أشبال التقني رزقي رمان دورة دولية ودّية بِأرض الوطن، تضمّ أربع منتخبات. ما بين الـ 20 والـ 29 من مارس المقبل. فضلا عن خوض مقابلات أخرى تحضيرية ما بين الـ 12 والـ 19 من الشهر الموالي.