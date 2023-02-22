-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

زفيزف يُطالب مدرب الأشبال بِتحقيق هذَين الهدفَين

علي بهلولي
  • 130
  • 0
زفيزف يُطالب مدرب الأشبال بِتحقيق هذَين الهدفَين
ح.م
التقني رزقي رمان أثناء عقد اجتماع المكتب الفيدرالي لـ "الفاف".

حدّد الاتحاد الجزائري لِكرة القدم هدف مشاركة المنتخب الوطني الجزائري أشبال، في البطولة الإفريقية لِهذه الفئة.

وتحتضن الجزائر بطولة إفريقيا لِصنف أقلّ من 17 سنة، في فترة ما بين الـ 29 من أفريل والـ 19 من ماي المقبلَين.

وطالبت هيئة الرئيس جهيد زفيزف الناخب الوطني رزقي رمان، بِافتكاك بطاقة التأهّل إلى مونديال الأشبال في المقام الأوّل، ثم التتويج بِاللّقب الإفريقي ثانيا.

جاء ذلك على هامش آخر اجتماع للمكتب الفيدرالي لـ “الفاف”، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

ويُشارك في هذه البطولة الإفريقية 12 منتخبا للأشبال في أمر غير مسبوق، بعدما كان الحضور يقتصر على 8 فرق فقط.

وتحصد المنتخبات الأربعة التي تبلغ الدور نصف النهائي الإفريقي، تأشيرات تمثيل القارّة السّمراء في كأس العالم لِأقلّ من 17 سنة، المُبرمج بِالبيرو ما بين نوفمبر وديسمبر المُقبلَين.

وكان بلوغ نهائي “كان” الأشبال 2009، في منافسة احتضنتها الجزائر، والتأهّل إلى مونديال نيجيريا للعام ذاته، أفضل نتيجة للمنتخب الوطني لِصنف أقلّ من 17 سنة.

هذا وسيلعب أشبال التقني رزقي رمان دورة دولية ودّية بِأرض الوطن، تضمّ أربع منتخبات. ما بين الـ 20 والـ 29 من مارس المقبل. فضلا عن خوض مقابلات أخرى تحضيرية ما بين الـ 12 والـ 19 من الشهر الموالي.

مقالات ذات صلة
تمسك جمال بلماضي بحسام عوار قد يعني تغيير طريقة تفكيره!

تمسك جمال بلماضي بحسام عوار قد يعني تغيير طريقة تفكيره!

عرض مغر لبن زيمة من السعودية

عرض مغر لبن زيمة من السعودية

ميسي يرد بـالمثل على رافائيل نادال

ميسي يرد بـالمثل على رافائيل نادال

الخضر في ماراطون البحث عن لقاءات ودية دولية

الخضر في ماراطون البحث عن لقاءات ودية دولية

محكمة برشلونة تقرّر بخصوص طلب الإفراج عن ألفيش

محكمة برشلونة تقرّر بخصوص طلب الإفراج عن ألفيش

بيع ليفربول.. مالك النادي ينهي الجدل

بيع ليفربول.. مالك النادي ينهي الجدل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد