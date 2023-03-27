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رياضة

زفيزف: يُمكن أن نُبرمج 6 مقابلات ودّية لـ “الخضر”

علي بهلولي
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زفيزف: يُمكن أن نُبرمج 6 مقابلات ودّية لـ “الخضر”
ح.م
جهيد زفيزف

يُمكن للمنتخب الوطني الجزائري أن يخوض ستّ مقابلات ودّية، في الأشهر المتبقّية من السنة الحالية.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها قناة “الشروق نيوز” على لسان رئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم جهيد زفيزف بِتونس، عقب نهاية مباراة “الخضر” والنيجر.

وأوضح زفيزف أن “مُحاربي الصّحراء” سيخوضون مقابلتَين رسميتَين في جوان وسبتمبر المقبلَين، بِرسم الجولتَين الخامسة والسادسة (قبل الأخيرة والختامية/ أوغندا- تنزانيا) من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وأضاف أن برمجة مقابلتَين ودّيتَين في هاتَين المحطّتَين جدّ وارد، فضلا عن إمكانية تنظيم أربع مقابلات تحضيرية أخرى في محطّتَي أكتوبر ونوفمبر المقبلَين. وهي مواعيد تندرج ضمن إطار أجندة “الفيفا”.

وإذا كان الرّجل الأوّل في المبنى الكروي لِدالي إبراهيم لم يكشف عن أسماء المنافسين الودّيين لِزملاء القائد رياض محرز، إلّا أنّه قال إن اختيار الفرق للتحضير مسألة تكون فيها الكلمة الأولى للناخب الوطني جمال بلماضي، لِأنه الأدرى بِما يُناسب “الخضر” والاستحقاقات الرّسمية.

ولا يُستبعد أن تكون أغلب المقابلات الودّية أمام فرق إفريقية، وذلك تحضيرا لـ “كان” كوت ديفوار الذي ينطلق في جانفي 2024.

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