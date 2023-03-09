زفيزف يُوضّح بِخصوص منحة اللاعبين في “شان” 2023

ردّ رئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم جهيد زفيزف، الخميس، على جدل المنحة التي استلمها لاعبو المنتخب الوطني المحلّي.

وأُثير جدل كبير حول هذه المنحة بعد اختتام فعّاليات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّين بِالجزائر في الـ 4 من فيفري الماضي، حتى أن هناك مَن روّج لِتهميش “الفاف” للاعبي مجيد بوقرة، مقارنة بِزملائهم لدى فئة الأكابر الذين يُشرف عليهم جمال بلماضي.

ونشّط جهيد زفيزف مؤتمرا صحفيا على هامش توقيع اتّفاقية الرّعاية مع شركة “سوناطراك” بِحيدرة، وقدّم توضيحات بِهذا الشّأن.

وقال زفيزف إن هيئته تنتظر ردّا من “الكاف”، بِخصوص القيمة المالية (المنحة) التي يستلمها نائب البطل. وعلى ضوئها، يضبط اتحاد الكرة لِمبنى دالي إبراهيم كم يقبض كل لاعب جزائري شارك في “شان” 2023.

وترصد “الكاف” الجوائز المالية لِمنافسة “الشان”، استنادا إلى قيمة العائدات المالية التي يكون مصدرها الشركات الرّاعية وحقوق البث التلفزيوني وتذاكر الجماهير. وترسم المنح وفقا لِمركز كلّ منتخب في جدول الترتيب النهائي لِهذه المسابقة.